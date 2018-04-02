Голливудский сердцеед Брэд Питт познакомил дочь Шайло с бывшей женой, актрисой Дженнифер Энистон. Судя по всему, им удалось найти общий язык.

Голливудский сердцеед БрэдПитт познакомил дочь Шайло с бывшей женой, актрисой Дженнифер Энистон. Судя по всему, им удалось найти общий язык.После того как сталоизвестно о разводе актрисы Дженнифер Энистон с Джастином Теру, западныетаблоиды утверждают, что знаменитость вернулась к экс-супругу Брэду Питту.Разошедшийся с Анджелиной Джоли артист не спешит их опровергать.Причем, отношения Питта иЭнистон явно вышли на новый уровень. Репортерам удалось запечатлеть пару вместес Шайло. Инсайдеры утверждают, что девочка очень много времени проводит с Дженнифер,передает Gossip Cop.Похоже, Энистон нашлиобщий язык с дочкой Питта. "Брэд очень любит видеть,насколько они близки. Шайло одна из шестерых детей, которая сразу нашла сДженнифер общий язык и подружилась с ней", – заявил источник. Несмотря на то,что девочка любит свою маму, Анджелину Джоли, в конфликте родителей занимаетсторону отца.Ранее СМИ писали отом, что Брэд Питт, еще не до конца оформивший развод с Анджелиной Джоли,вернулся к бывшей супруге. Воссоединению пары помог близкий другПитта Джордж Клуни. На своем авто он привез поздно вечером Брэда к домуДженнифер.Напомним, Джоли и Питтзаявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина,указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.