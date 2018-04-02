Голливудский сердцеед Брэд
Питт познакомил дочь Шайло с бывшей женой, актрисой Дженнифер Энистон. Судя по всему, им удалось найти общий язык.
Голливудский сердцеед Брэд
Питт познакомил дочь Шайло с бывшей женой, актрисой Дженнифер Энистон. Судя по всему, им удалось найти общий язык.
После того как стало
известно о разводе актрисы Дженнифер Энистон с Джастином Теру, западные
таблоиды утверждают, что знаменитость вернулась к экс-супругу Брэду Питту.
Разошедшийся с Анджелиной Джоли артист не спешит их опровергать.
Причем, отношения Питта и
Энистон явно вышли на новый уровень. Репортерам удалось запечатлеть пару вместе
с Шайло. Инсайдеры утверждают, что девочка очень много времени проводит с Дженнифер,
передает Gossip Cop.
Похоже, Энистон нашли
общий язык с дочкой Питта. "Брэд очень любит видеть,
насколько они близки. Шайло одна из шестерых детей, которая сразу нашла с
Дженнифер общий язык и подружилась с ней", – заявил источник. Несмотря на то,
что девочка любит свою маму, Анджелину Джоли, в конфликте родителей занимает
сторону отца.
Ранее СМИ писали о
том, что Брэд Питт, еще не до конца оформивший развод с Анджелиной Джоли,
вернулся к бывшей супруге. Воссоединению пары помог близкий друг
Питта Джордж Клуни. На своем авто он привез поздно вечером Брэда к дому
Дженнифер.
Напомним, Джоли и Питт
заявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина,
указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.