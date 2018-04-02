В сообщении отмечается, что при покупке яиц следует обратить внимание на их срок годности, дату сортировки и внешний вид: они должны быть чистыми и без трещин.

Роспотребнадзор в преддверии Пасхи дал рекомендации по выбору яиц, куличей и творога для приготовления праздничных блюд. Советы опубликованы на сайте ведомства. В сообщении отмечается, что при покупке яиц следует обратить внимание на их срок годности, дату сортировки и внешний вид: они должны быть чистыми и без трещин. При покупке кулича важно обратить внимание на состав. Отдавать предпочтение следует выпечке, которая не содержат маргарин, яичный порошок и подсластитель. Вместо них в составе должны быть указаны сливочное масло, яйца и сахар. Покупая творог, нужно убедиться в высоком качестве продукта и проверить целостность упаковки. Православные христиане в 2018 году будут отмечать Пасху в воскресенье, 8 апреля.