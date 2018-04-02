В американском Лас-Вегасе продолжается чемпионат мира по керлингу среди мужских команд. В третьем матче предварительного раунда сборная России со счетом 6:9 уступила итальянцам. За российскую команду встречу провели Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов.

В американском Лас-Вегасе продолжается чемпионат мира по керлингу среди мужских команд. В третьем матче предварительного раунда сборная России со счетом 6:9 уступила итальянцам. За российскую команду встречу провели Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов.Российские керлингисты рассчитывали на победу до последнего, но в итоге уступили в концовке. После девяти эндов счет в матче был равный (6:6), а в последнем, десятом энде итальянцы воспользовались преимуществом и последним броском смогли вырвать победу.В трех матчах турнира сборная России смогла одержать одну победу и делит седьмое место в таблице со сборными Италии, Нидерландов и США. В следующем матче россияне сыграют с норвежцами.