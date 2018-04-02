Три крупных российских продавца электроники запускают программу скидок на новые планшеты iPad при сдаче старого устройства в трейд-ин. Похоже, инициатива приурочена к скорому появлению в продаже обновленной модели самого доступного iPad.

Три крупных российских продавца электроники запускают программу скидок на новые планшеты iPad при сдаче старого устройства в трейд-ин. Похоже, инициатива приурочена к скорому появлению в продаже обновленной модели самого доступного iPad. В России гаджет появится к маю, и производитель вместе с ритейлерами надеются нарастить продажи за счет замены пользователями устаревших устройств.Как пишет во вторник "Коммерсант" со ссылкой на представителей ритейлеров, трейд-in iPad запускают с начала апреля сети re:Store, Cstore (входит в "Связной") и "М.Видео". Одновременно стартовали предварительные заказы на новую модель доступного iPad, которую Apple анонсировала на прошлой неделе в рамках мероприятия, посвященного технологиям в образовании.Условия по скидкам в каждой сети свои, однако везде обещают принимать любые модели, начиная с вышедшего в 2011-м году iPad 2 и появившегося годом позже iPad mini. В re:Store, например, обещают, что при сдаче iPad Air 2 скидка на модель из новой линейке может, в зависимости от состояния сдаваемого устройства, составить до 35%. Cstore обещает при сдаче iPad скидку до 40%, причем не только на планшеты Apple, но и на Mac или iPhone. В "М.Видео" изданию назвали конкретный размер скидки: от 1,5 до 9 тысяч рублей.∎Apple представила новый iPad — что он умеет и сколько будет стоить в России?читайте такжеПартнером ритейлеров, выкупающим планшеты у них для последующей перепродажи, выступает международная компания Belmont. Она же предоставляет re:Store и Cstore специальное программное обеспечение, анализирующее состояние iPad и устанавливающее размер скидки. "М.Видео" также работает с Belmont, однако софт использует собственный. Полученные через программу обмена планшеты Belmont затем реализует в России, США, Мексике, Бразилии, Колумбии, Великобритании, Чехии, Швеции, ОАЭ, Китае и других странах.Отметим, что на вторичном рынке подержанный iPad Air (модель конца 2013 года) сейчас продают за 10-20 тысяч рублей, в зависимости от состояния и характеристик (данные на основе мониторинга cервиса Avito). iPad mini 4 (2015 год) обойдется в 20-30 000, а старенький iPad 2, уже практически несовместимый с современным ПО и на последних версиях iOS работающий крайне медленно — от 2,5 до 5-6 000 рублей. То есть, потратив время и нервы на продажу по объявлению, можно получить за свой планшет больше, чем при использовании программы трейд-ина.