ОМВД России по району Зябликово разыскивает пропавшую без вести Прокофьеву Алену Леонидовну, 1998 года рождения...

ОМВД России по району Зябликово разыскивает пропавшую без вести Прокофьеву Алену Леонидовну, 1998 года рождения, жительницу г. Москвы, которая 29 марта 2018 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: европейской внешности, на вид 17-18 лет, рост 170-175 см., нормального телосложения, волосы темно-русые до плеч, глаза серо-голубые.Была одета: джинсы синего цвета, черные ботинки, куртка ярко-красного цвета, светло-бежевая шапка. Носит очки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495)734-61-22