Открытое горение ликвидировано на пожаре в центре Сочи. Здесь горел многоэтажный дом с мансардой на Пятигорской улице. Из здания было эвакуировано 50 человек. Никто на пожаре не погиб и не пострадал.

Открытое горение ликвидировано на пожаре в центре Сочи. Здесь горел многоэтажный дом с мансардой на Пятигорской улице. Из здания было эвакуировано 50 человек. Никто на пожаре не погиб и не пострадал.Жильцы сгоревшего дома будут размещены в пансионатах и домах отдыха, сообщает "Интерфакс". Распространение огня удалось остановить на площади 600 квадратных метров. Тушение пожара осложнял сильный ветер.К ликвидации огня на сочинском пожаре были привлечены 38 машин и 133 пожарных. На место происшествия к горящему дому 92/3 по Пятигорской улице приехал мэр города Анатолий Пахомов.