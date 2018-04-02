Монаршее семейство взбудоражило мировую общественность очередной вестью с Букингемских просторов. Принц Гарри, готовящийся связать себя узами брака с актрисой Меган Маркл, решил не подписывать с ней брачный контракт. В недавнем прошлом принц Уильям также не стал заключать брачного договора с Кейт Миддлтон. Оба наследника престола подчеркнули, что верят в порядочность и бескорыстие своих избранниц. Восторженные поклонницы титулованных мужей сразу бросились на все лады обсуждать их рыцарство и тонкие аристократические натуры. Однако юристы более прагматичны в этом вопросе.

Монаршее семейство взбудоражиломировую общественность очередной вестью с Букингемских просторов. Принц Гарри,готовящийся связать себя узами брака с актрисой Меган Маркл, решил неподписывать с ней брачный контракт. В недавнем прошлом принцУильям также не стал заключать брачного договора с Кейт Миддлтон.Оба наследника престола подчеркнули, что верят в порядочность и бескорыстие своихизбранниц. Восторженные поклонницы титулованных мужей сразу бросились на вселады обсуждать их рыцарство и тонкие аристократические натуры. Однако юристы болеепрагматичны в этом вопросе.Адвокат Екатерина Духина считает,что врожденное благородство молодых Виндзоров здесь ни при чем. "Английская судебнаясистема отличается весьма необычным отношением к богатым мужчинам, -рассказывает Екатерина. – Зачастую брачные договоры не спасают их от разорения.Поэтому поступок обоих принцев скорее говорит об их хорошей осведомленности втом, что происходит на правовом поле королевства. Развод любого из них скровопролитным дележом имущества, мягко говоря, был бы не в пользу короны. Ихрешения больше популистские, основанные не на взаимном доверии со своимиполовинами, а на повышении имиджа королевской семьи".По мнению адвоката, Великобританиясчитается комфортной юрисдикцией для бывших жен. "Несмотряна то, что огромное количество состоятельных людей проживает на территории этойстраны, тем не менее, в английском правосудии прослеживается буквально пролетарскаяненависть к олигархам. Именно с ними местные суды не церемонятся, и расправляютсяна раз-два-три, принимая решения далеко не в их интересах". Англия и Америка давносчитаются адвокатскими странами, поэтому тамошним юристам вольготны суды и щедрыевознаграждения их клиентов", – отмечает она.Европейцы и американцы в вопросахвзаимоотношений, как правило, единодушны –взаимные обещания и договоренности они обязательно перенесут на бумагу,скрепив изложенное подписями и заверив у нотариуса еще на берегу, то есть, до заключениябрака. Если уж пообещал что-то партнеру, будь добр, распишись, заверь исоблюдай всю вашу совместную жизнь. И вот тут у именитой части населения возникаютзабавные требования, благодаря нелепостикоторых они становятся притчей во языцех. "Такие случаи заставляют меня сильнозавидовать коллегам по цеху, практикующим на территории США, – смеетсяЕкатерина Духина. – В американских брачных договорах столько всего невероятногопредусмотрено, например, штрафы за измены, благодаря которым Элин Нордегрен впроцессе развода получила от бывшего мужа Тайгера Вудса на 80 миллионов больше.Очевидно, что супружеская неверность далась ему очень дорого".Актриса Николь Кидман в рамкахбрачного договора ежегодно выплачивала 640 тысяч долларов своему мужу КитуУрбану за то, что он воздерживался от наркотиков. Впрочем, это не спасло их отразногласий, которые в конечном итоге привели пару к разводу.Один из самых богатых людей напланете Марк Цукерберг тоже отметился в списке необычных условий супружескихсоглашений. В его брачном контракте прописано, что он обязан ходить на свиданиясо своей собственной женой не реже, чем один раз в неделю. Это должно привнестиромантики в семейную жизнь пары и предупредить бытовую рутину. Иначе каждая изсторон должна выплатить друг другу солидный штраф.В свое время договор Брэда Питтаи Анджелины Джоли многие адвокаты приводили в пример, как один из самыхабсурдных. Во-первых, поражал воображение его размер – больше ста страниц.Во-вторых, в нем детально были прописаны все характеристики сторон на отдыхе."Был решен даже вопрос питания супругов в присутствии друг друга, -рассказывает Екатерина Духина. – Брэд Питт много лет не ел мясо, поэтому на тотмомент Анджелина Джоли в присутствии мужа должна была воздерживаться от употреблениямясной пищи".А что Россия? По мнению нашихадвокатов, им даже не снились подобные вольности в рамках отечественных брачныхдоговоров. Россиянам такая парадигма абсолютно несвойственна, а их менталитетучужд этот враждебный документ. Учитывая сакральное отношение нашихсоотечественников к вопросам любви и супружества, брачный контракт, заключаемыйперед свадьбой, скорее говорит о том, что в доверии между мужем и женой есть недочеты.По словам Духиной, в результате подписания такого договора перестаетработать формула "дом-дерево-сын". "В некоторых случаях, брачные договорыподписываются вообще перед разводом, когда супруги хотят договориться испокойно жить дальше. Происходит так называемое мирное урегулирование ихвзаимоотношений, после чего мужу и жене уже не нужно идти в суд", – подытоживаетюрист.Мода на брачные контракты пока незавладела нашими семьями в той степени, в какой она захватила пары в другихстранах. Отдуваться за всех и удивлять общество пикантными подробностями своих фантазийо супружеской жизни приходится зарубежным звездам и сильным мира сего. Впрочем,как ни фантазируй, а на бумаге всего не предусмотришь.