Монаршее семейство взбудоражило
мировую общественность очередной вестью с Букингемских просторов. Принц Гарри,
готовящийся связать себя узами брака с актрисой Меган Маркл, решил не
подписывать с ней брачный контракт. В недавнем прошлом принц
Уильям также не стал заключать брачного договора с Кейт Миддлтон.
Оба наследника престола подчеркнули, что верят в порядочность и бескорыстие своих
избранниц. Восторженные поклонницы титулованных мужей сразу бросились на все
лады обсуждать их рыцарство и тонкие аристократические натуры. Однако юристы более
прагматичны в этом вопросе.
Монаршее семейство взбудоражило
мировую общественность очередной вестью с Букингемских просторов. Принц Гарри,
готовящийся связать себя узами брака с актрисой Меган Маркл, решил не
подписывать с ней брачный контракт. В недавнем прошлом принц
Уильям также не стал заключать брачного договора с Кейт Миддлтон.
Оба наследника престола подчеркнули, что верят в порядочность и бескорыстие своих
избранниц. Восторженные поклонницы титулованных мужей сразу бросились на все
лады обсуждать их рыцарство и тонкие аристократические натуры. Однако юристы более
прагматичны в этом вопросе.
Адвокат Екатерина Духина считает,
что врожденное благородство молодых Виндзоров здесь ни при чем. "Английская судебная
система отличается весьма необычным отношением к богатым мужчинам, -
рассказывает Екатерина. – Зачастую брачные договоры не спасают их от разорения.
Поэтому поступок обоих принцев скорее говорит об их хорошей осведомленности в
том, что происходит на правовом поле королевства. Развод любого из них с
кровопролитным дележом имущества, мягко говоря, был бы не в пользу короны. Их
решения больше популистские, основанные не на взаимном доверии со своими
половинами, а на повышении имиджа королевской семьи".
По мнению адвоката, Великобритания
считается комфортной юрисдикцией для бывших жен. "Несмотря
на то, что огромное количество состоятельных людей проживает на территории этой
страны, тем не менее, в английском правосудии прослеживается буквально пролетарская
ненависть к олигархам. Именно с ними местные суды не церемонятся, и расправляются
на раз-два-три, принимая решения далеко не в их интересах". Англия и Америка давно
считаются адвокатскими странами, поэтому тамошним юристам вольготны суды и щедрые
вознаграждения их клиентов", – отмечает она.
Европейцы и американцы в вопросах
взаимоотношений, как правило, единодушны –
взаимные обещания и договоренности они обязательно перенесут на бумагу,
скрепив изложенное подписями и заверив у нотариуса еще на берегу, то есть, до заключения
брака. Если уж пообещал что-то партнеру, будь добр, распишись, заверь и
соблюдай всю вашу совместную жизнь. И вот тут у именитой части населения возникают
забавные требования, благодаря нелепости
которых они становятся притчей во языцех. "Такие случаи заставляют меня сильно
завидовать коллегам по цеху, практикующим на территории США, – смеется
Екатерина Духина. – В американских брачных договорах столько всего невероятного
предусмотрено, например, штрафы за измены, благодаря которым Элин Нордегрен в
процессе развода получила от бывшего мужа Тайгера Вудса на 80 миллионов больше.
Очевидно, что супружеская неверность далась ему очень дорого".
Актриса Николь Кидман в рамках
брачного договора ежегодно выплачивала 640 тысяч долларов своему мужу Киту
Урбану за то, что он воздерживался от наркотиков. Впрочем, это не спасло их от
разногласий, которые в конечном итоге привели пару к разводу.
Один из самых богатых людей на
планете Марк Цукерберг тоже отметился в списке необычных условий супружеских
соглашений. В его брачном контракте прописано, что он обязан ходить на свидания
со своей собственной женой не реже, чем один раз в неделю. Это должно привнести
романтики в семейную жизнь пары и предупредить бытовую рутину. Иначе каждая из
сторон должна выплатить друг другу солидный штраф.
В свое время договор Брэда Питта
и Анджелины Джоли многие адвокаты приводили в пример, как один из самых
абсурдных. Во-первых, поражал воображение его размер – больше ста страниц.
Во-вторых, в нем детально были прописаны все характеристики сторон на отдыхе.
"Был решен даже вопрос питания супругов в присутствии друг друга, -
рассказывает Екатерина Духина. – Брэд Питт много лет не ел мясо, поэтому на тот
момент Анджелина Джоли в присутствии мужа должна была воздерживаться от употребления
мясной пищи".
А что Россия? По мнению наших
адвокатов, им даже не снились подобные вольности в рамках отечественных брачных
договоров. Россиянам такая парадигма абсолютно несвойственна, а их менталитету
чужд этот враждебный документ. Учитывая сакральное отношение наших
соотечественников к вопросам любви и супружества, брачный контракт, заключаемый
перед свадьбой, скорее говорит о том, что в доверии между мужем и женой есть недочеты.
По словам Духиной, в результате подписания такого договора перестает
работать формула "дом-дерево-сын". "В некоторых случаях, брачные договоры
подписываются вообще перед разводом, когда супруги хотят договориться и
спокойно жить дальше. Происходит так называемое мирное урегулирование их
взаимоотношений, после чего мужу и жене уже не нужно идти в суд", – подытоживает
юрист.
Мода на брачные контракты пока не
завладела нашими семьями в той степени, в какой она захватила пары в других
странах. Отдуваться за всех и удивлять общество пикантными подробностями своих фантазий
о супружеской жизни приходится зарубежным звездам и сильным мира сего. Впрочем,
как ни фантазируй, а на бумаге всего не предусмотришь.