Тенденция к уменьшению объемов двигателей внутреннего сгорания (так называемый даунсайзинг) и активное внедрение электромоторов не обошли стороной и сегмент эмоциональных, мощных и злых автомобилей: в Mercedes-AMG всерьез намерены подсадить на электричество заряженные модели C-семейства.

Тенденция к уменьшению объемов двигателей внутреннего сгорания (так называемый даунсайзинг) и активное внедрение электромоторов не обошли стороной и сегмент эмоциональных, мощных и "злых" автомобилей: в Mercedes-AMG всерьез намерены подсадить на электричество заряженные модели C-семейства.