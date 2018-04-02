Тенденция к уменьшению объемов двигателей внутреннего сгорания (так называемый даунсайзинг) и активное внедрение электромоторов не обошли стороной и сегмент эмоциональных, мощных и злых автомобилей: в Mercedes-AMG всерьез намерены подсадить на электричество заряженные модели C-семейства.
<a href="http://33live.ru/novosti/02-04-2018-samyj-moshhnyj-mercedes-c-class-stanet-gibridnym.html" target="_blank">Самый мощный Mercedes C-class станет гибридным</a> - Тенденция к уменьшению объемов двигателей внутреннего сгорания (так называемый даунсайзинг) и активное внедрение электромоторов не обошли стороной и сегмент эмоциональных, мощных и злых автомобилей: в Mercedes-AMG всерьез намерены подсадить на электричество заряженные модели C-семейства.
[url=http://33live.ru/novosti/02-04-2018-samyj-moshhnyj-mercedes-c-class-stanet-gibridnym.html]Самый мощный Mercedes C-class станет гибридным[/url] - Тенденция к уменьшению объемов двигателей внутреннего сгорания (так называемый даунсайзинг) и активное внедрение электромоторов не обошли стороной и сегмент эмоциональных, мощных и злых автомобилей: в Mercedes-AMG всерьез намерены подсадить на электричество заряженные модели C-семейства.