Росавиация предложила Саратовским авиалиниям добровольно прекратить авиационную деятельность. Как отметил руководитель ведомства Александра Нерадько гендиректору авиакомпании Алексею Вахромееву, в заявке о снятии ограничения сертификата эксплуатанта, введенное ведомством после катастрофы, были указаны погибшие члены экипажа.

Росавиация предложила "Саратовским авиалиниям" добровольно прекратить авиационную деятельность.Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на письмо руководителя ведомства Александра Нерадько генеральному директору авиакомпании Алексею Вахромееву, 15 марта "Саратовские авиалинии" направили в Росавиацию заявку о снятии ограничения сертификата эксплуатанта, введенное ведомством после катастрофы с Ан-148 в Подмосковье 11 февраля. Однако "анализ поданной заявки показывает формальный подход и свидетельствует о ненадлежащем состоянии организации и отсутствии контроля со стороны руководства". Более того, в заявочной части в перечень заявленного эксплуатантом авиационного персонала включены члены экипажа, погибшие 11 февраля 2018 года в авиационной катастрофе, а также воздушное судно Ан-148-100В регистрационный номер RA-61704, утраченное в катастрофе.Учитывая "беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО "Саратовские авиалинии" к вопросам обеспечения безопасности полетов, Александр Нерадько предложил подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности. "Саратовским авиалиниям" принадлежит действующий аэропорт Саратова, работающий с 1931 года.Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек.