Артистка собирается написать книгу. Выбрать имя главной
героини она доверила фанатам.
Артистка собирается написать книгу. Выбрать имя главной
героини она доверила фанатам.
В своем микроблоге Семенович написала: "Я начинаю работу над своим художественным
романом, пора ему ожить на бумаге! Он давно родился в моей голове и теперь
настало время рассказать его вам", – поделилась своими планами звезда.
Детали сюжета пока неизвестны,
единственное, что озвучила Семенович это то, каким будет протагонист произведения. "Думаю
над именем для главной героини, она балерина и очень милая девушка", – написала Анна. Звезда попросила подписчиков дать имя своей "литературной дочери".
Поклонники ринулись предлагать
варианты. Некоторые просто кидали версии по душе: "Аня", "Юлия", "Софи".
Кто-то советовал выбрать что-нибудь экзотическое: "Сайора", "Лизуанна",
"Аиша", "Майнастасильда Плилочшинская", "Мирабелла", "Гизелла",
"Флоренция". Другие убеждали взять за основу реального человека: "В
честь Волочковой", "Алко-Настя Ворочкова", "Настя", "Волочкова",
– озорничали в комментариях подписчики.
Семенович не первая звезда
решившая заняться сочинительством. К примеру, в 2007 году Маша Малиновская выпустила "учебник" для женщин "Мужчины как машины", в которой она классифицировала представителей сильного пола сравнивая их с автомобилями: бизнес, эконом, внедорожник, спорткар, иномарка,
наша сборка и т.д.
Участница "золотого"
состава "Виа гры" Анна Седокова более 10 лет назад написала девичью книгу – "Искусство соблазнения" – практическое
руководство о том, как стать счастливой и найти любимого
мужчину. В ней она делилась своими переживаниями, рассказывала о детстве и
юности, о том, как была счастлива и потом это счастье потеряла.
Не могла не рассказать историю о самой себе и балерина Анастасия Волочкова, написавшая "История русской балерины". А популярный ведущий Андрей Малахов, в произведении "Моя вторая половинка", поделился секретами своего успеха и материального благополучия.