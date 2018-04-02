Артистка собирается написать книгу. Выбрать имя главной героини она доверила фанатам.

Артистка собирается написать книгу. Выбрать имя главнойгероини она доверила фанатам.В своем микроблоге Семенович написала: "Я начинаю работу над своим художественнымроманом, пора ему ожить на бумаге! Он давно родился в моей голове и теперьнастало время рассказать его вам", – поделилась своими планами звезда.Детали сюжета пока неизвестны,единственное, что озвучила Семенович это то, каким будет протагонист произведения. "Думаюнад именем для главной героини, она балерина и очень милая девушка", – написала Анна. Звезда попросила подписчиков дать имя своей "литературной дочери".Поклонники ринулись предлагатьварианты. Некоторые просто кидали версии по душе: "Аня", "Юлия", "Софи".Кто-то советовал выбрать что-нибудь экзотическое: "Сайора", "Лизуанна","Аиша", "Майнастасильда Плилочшинская", "Мирабелла", "Гизелла","Флоренция". Другие убеждали взять за основу реального человека: "Вчесть Волочковой", "Алко-Настя Ворочкова", "Настя", "Волочкова",– озорничали в комментариях подписчики.Семенович не первая звездарешившая заняться сочинительством. К примеру, в 2007 году Маша Малиновская выпустила "учебник" для женщин "Мужчины как машины", в которой она классифицировала представителей сильного пола сравнивая их с автомобилями: бизнес, эконом, внедорожник, спорткар, иномарка,наша сборка и т.д.Участница "золотого"состава "Виа гры" Анна Седокова более 10 лет назад написала девичью книгу – "Искусство соблазнения" – практическоеруководство о том, как стать счастливой и найти любимогомужчину. В ней она делилась своими переживаниями, рассказывала о детстве июности, о том, как была счастлива и потом это счастье потеряла.Не могла не рассказать историю о самой себе и балерина Анастасия Волочкова, написавшая "История русской балерины". А популярный ведущий Андрей Малахов, в произведении "Моя вторая половинка", поделился секретами своего успеха и материального благополучия.