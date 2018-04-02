Глава комитета по международному военно-политическому сотрудничеству Совета Федерации Ольга Ковитиди выразила обеспокоенность ситуацией, складывающейся в рыболовецкой отрасли. В частности, сенатор считает, что некоторые российские компании, получающие квоты на лов рыбы, нарушают законодательство, переуступая это право иностранцам.

Глава комитета по международному военно-политическому сотрудничеству Совета Федерации Ольга Ковитиди выразила обеспокоенность ситуацией, складывающейся в рыболовецкой отрасли. В частности, сенатор считает, что некоторые российские компании, получающие квоты на лов рыбы, нарушают законодательство, переуступая это право иностранцам.Сенатор Ольга Ковитиди обратилась с соответствующим письмом кгенеральному прокурору Юрию Чайке. В нем челн Совета Федерации обращаетвнимание на проблему нарушения законов об иностранных инвестициях и орыболовстве.Борьба с квотными рантье в рыболовной отрасли идет уже непервый год. Сильное беспокойство у представителей власти вызывает ситуация,когда российские предприятия допускают освоение отечественных биоресурсовкомпаниями с иностранным капиталом.Так, на Дальнем Востоке уже не раз выявлялся незаконныйвылов морских обитателей корейскими компаниями. Кроме того, ФАС регулярноуличает их в промысле минтая в исключительной экономической зоне России. Масштабпроблемы таков, что даже президент Владимир Путин во время визита в Корею обращалвнимание на необходимость урегулирования вопроса рыбодобычи и безусловного исполнениязакона об иностранных инвестициях в Россиии.В настоящее время в поле зрения контролирующих органовпопали несколько компаний, занимающихся ловом по квотам "Русскойрыбопромышленной компании" (РРПК). При этом, по закону наличие иностранныхинвесторов в рыбодобывающей компанией является основанием для отзыва разрешенияна добычу водных биоресурсов.В письме на имя генпрокурора обращается внимание на состояниефлота РРПК, многие суда которого требуют ремонта, следует из сведений на официальномпредприятия.По словам гендиректора "Русской рыбопромышленной компании" Андрея Тетеркина, из14 крупнотоннажных судов и двух 150-метровых транспортных рефрижераторов вкомпании скоро лишь четыре-пять траулеров выпуска конца прошлого века.В то же время, по словам экспертов отрасли, строительствоновых судов затруднено из-за загруженности верфей оборонными заказами и процессамилокализации производства. Все это сказывается на объемах освоения полученного объемаквот. По словам Андрея Тетеркина, в "РРПК" также прибегают к схеме,используемой квотными рантье. Это называется "совместным освоением", объем которогоне превышает 10%. Однако правдивость этой цифры вызывает сомнения: по рядуоценок она может быть в разы выше, настолько, что "РРПК" может оказаться крупнейшимрантье в отрасли. По мнению сенатора Ольги Ковитиди, Генпрокуратуре необходимонавести порядок в этой сфере.Примечательно, на днях Федеральная антимонопольная служба сообщилаоб обнаружении нарушения закона при осуществлении сделки между гражданиномШвейцарии и компанией "Братская рыба". Компания, говорится в сообщении , имеетстратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасностигосударства.При этом, контроль над ней установлен без соответствующего согласования с профильнойправительственной комиссией. "В отношении компании ФАС России возбудила дело и вынесласоответствующее постановление о наложении штрафа в размере 500 тысяч рублей", -сообщила начальник управления контроля иностранных инвестиций Олеся Мильчакова.