Политический тяжеловес Аман Тулеев добровольно оставил кресло
руководителя Кемеровской области. Более 20 лет он управлял регионом, стабильно
числящимся в середнячках. Несмотря на это, Тулееву удавалось добиваться фантастических
результатов электоральной поддержки: за него голосовали на выборах более 90%
жителей области.
Политический тяжеловес Аман Тулеев добровольно оставил кресло
руководителя Кемеровской области. Более 20 лет он управлял регионом, стабильно
числящимся в середнячках. Несмотря на это, Тулееву удавалось добиваться фантастических
результатов электоральной поддержки: за него голосовали на выборах более 90%
жителей области.
СЛУХИ И ФАКТЫ
Об отставке Тулеева активно заговорили в прошлом году, когда
губернатор на несколько месяцев выпал из информационного поля в связи с
болезнью. В мае он взял отпуск, даже не поздравив ветеранов с Днем Победы, и не
появлялся на рабочем месте до середины августа. Тулееву делали сложную операцию
на позвоночнике в Германии, потом он несколько недель долечивался в московской
клинике.
Вернулся в здание администрации Кемеровской области 72-летний
Тулеев в инвалидной коляске и первым делом собрал чиновников на совещание,
подвергнув критике подчиненных, которые не особо активно опровергали
слухи о его смерти. Аман Гумирович оказался живее всех живых и уже вскоре расстался
с инвалидным креслом и пересел в свое родное, в котором находился аж с 1 июля
1997 года.
Очередная волна слухов об отставке кемеровского губернатора пронеслась
в феврале 2018 года после того, как стало известно, что завершено расследование
дела в отношении бывших высших должностных лиц Кемеровской области, обвиняемых
в вымогательстве контрольного пакета акций угольного разреза "Инской"
стоимостью более миллиарда рублей. Обвиняемыми по нему проходят экс-руководитель кузбасского управления СКР Сергей Калинкин, два бывших
вице-губернатора Александр Данильченко и Алексей Иванов, угольный олигарх
Александр Щукин и еще четверо, включая силовиков.
Подробностей этого дела, в котором замешаны люди из ближнего
окружения Тулеева, не так много. Но можно предположить, что чиновники и бизнесмены
сообщили следствию нечто важное, способное пошатнуть кресло руководителя
области. Но даже этого не потребовалось: к несчастью для Тулеева, 25 марта 2018
года в Кемерово загорелся крупнейший в городе торгово-развлекательный центр "Зимняя
вишня".
ПОЖАР И ОТСТАВКА
В первые часы растерянное руководство области не предприняло
достаточных мер для того, чтобы успокоить людей; не нашло нужных слов для
родственников погибших в огне и не пресекло расползание по городу слухов о
сотнях сгоревших в торговом центре. Как следствие, возникло недоверие к Тулееву
и его окружению со стороны кемеровчан, собравшихся на многотысячный митинг и
обвинивших городские и областные власти в бездействии и попытках скрыть
масштабы и причины трагедии.
За Тулеева на этом спонтанном народном сходе пришлось отдуваться
его заместителю Сергею Цивилеву, назначенному на эту должность за три недели до
пожара в "Зимней вишне". Собственно, он и занял кресло руководителя области
с приставкой "исполняющий обязанности" после того, как 1 апреля губернатор,
записав видеообращение к жителям региона, заявил о своем уходе. Тулеев признался,
что с таким тяжелым грузом он больше не может управлять областью, и сообщил о
написанном на имя президента заявлении об отставке. Владимир Путин в тот же день
удовлетворил просьбу Тулеева.
Наблюдатели разделились на два лагеря. Одни поддержали Тулеева
в его желании покинуть пост губернатора, говоря, что он действительно засиделся на высокой должности. Мол, здоровье уже не то, да и ошибок последних
дней, прошедших после пожара, наберется не только на добровольную отставку, но
и на увольнение президентом в связи с утратой доверия.
Другие, напротив, сетовали, что губернатор бежит с
корабля в сложное для области время, когда надо расследовать обстоятельства
трагедии, искать виновных и оказывать помощь пострадавшим и семьям погибших.
Кстати, в бытность своего губернаторства Тулееву пришлось побывать в
похожей ситуации: в 2007 году при аварии на шахте "Ульяновская"
погибли 110 человек, среди которых были главный инженер и почти все руководство
угледобывающего предприятия. Тогда тоже объявлялся общенациональный траур.
ТУЛЕЕВ И ВСЕРОССИЙСКАЯ КУЗНИЦА
Перефразируя фразу из известного фильма, можно сказать, что Кузбасс
– всероссийская кузница. Здесь добывается большая часть всего российского угля,
в области есть и запасы золота, серебра, железных и марганцевых руд. В регионе успешно
работают почти два десятка металлургических предприятий.
Казалось бы, при таком подарке природы и налаженной
переработке полезных ископаемых Кузбасс должен занимать первые строчки в региональных
рейтингах инвестиционной привлекательности, уровня жизни и экономического развития.
Но Кемеровская область стабильно слывет середнячком, не поднимаясь выше 40-го
места. Поэтому официальная статистика и 94-97% поддержки губернатора Тулеева на
региональных выборах входят в некое противоречие, объяснить которое можно двумя
причинами – сильным административным ресурсом и харизмой главы региона.
ЗОЛОТОЙ УГОЛЬ РЕФОРМ
Кемеровскую область Тулеев принял в 1997 году в сильно
запущенном состоянии, что, собственно, тогда было характерной чертой большинства
российских регионов. В Кузбассе бастовали шахтеры, не получавшие зарплату по
несколько месяцев. Они даже ездили в Москву, где часами стучали касками у Белого
дома. Тулеев принял область в ситуации высокой социальной напряженности.
Экономика Кузбасса в результате рыночных реформ пришла в
упадок, однако уже к концу десятилетия наметились положительные сдвиги. Только
в 1999 году было введено в эксплуатацию 15 угледобывающих предприятий, всего же
за время нахождения Тулеева в губернаторском
кресле в регионе открылись 11 новых шахт и 16 угольных разрезов. В этом, безусловно,
была и заслуга главы региона, но свою роль сыграли и дотации Кузбассу от
федерального центра.
Собственно, вокруг угля и крутятся многочисленные нарушения и
преступления, информация о которых то и дело просачивается в СМИ. Писали и о
крышевании незаконного угольного бизнеса со стороны окружения Тулеева, и о распространении
в Кузбассе офшорных схем торговли углем, и о влиянии родственников губернатора
на экономические процессы в регионе, и о сращивании бизнеса с верхушкой областной
власти…
В местной прессе губернатора Кемеровской области называли не
иначе как "Кузбассбаши", "хозяин угольной горы", "непотопляемый".
Но, как показывает практика, незаменимых людей во власти не бывает. Вот и
политический долгожитель Аман Тулеев сошел с дистанции, получив подножку от выпестованного
им самим же окружения – ручных пожарных инспекторов, бизнесменов и чиновников.