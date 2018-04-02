Политический тяжеловес Аман Тулеев добровольно оставил кресло руководителя Кемеровской области. Более 20 лет он управлял регионом, стабильно числящимся в середнячках. Несмотря на это, Тулееву удавалось добиваться фантастических результатов электоральной поддержки: за него голосовали на выборах более 90% жителей области.

Политический тяжеловес Аман Тулеев добровольно оставил креслоруководителя Кемеровской области. Более 20 лет он управлял регионом, стабильночислящимся в середнячках. Несмотря на это, Тулееву удавалось добиваться фантастическихрезультатов электоральной поддержки: за него голосовали на выборах более 90%жителей области.СЛУХИ И ФАКТЫОб отставке Тулеева активно заговорили в прошлом году, когдагубернатор на несколько месяцев выпал из информационного поля в связи сболезнью. В мае он взял отпуск, даже не поздравив ветеранов с Днем Победы, и непоявлялся на рабочем месте до середины августа. Тулееву делали сложную операциюна позвоночнике в Германии, потом он несколько недель долечивался в московскойклинике.Вернулся в здание администрации Кемеровской области 72-летнийТулеев в инвалидной коляске и первым делом собрал чиновников на совещание,подвергнув критике подчиненных, которые не особо активно опровергалислухи о его смерти. Аман Гумирович оказался живее всех живых и уже вскоре рассталсяс инвалидным креслом и пересел в свое родное, в котором находился аж с 1 июля1997 года.Очередная волна слухов об отставке кемеровского губернатора пронесласьв феврале 2018 года после того, как стало известно, что завершено расследованиедела в отношении бывших высших должностных лиц Кемеровской области, обвиняемыхв вымогательстве контрольного пакета акций угольного разреза "Инской"стоимостью более миллиарда рублей. Обвиняемыми по нему проходят экс-руководитель кузбасского управления СКР Сергей Калинкин, два бывшихвице-губернатора Александр Данильченко и Алексей Иванов, угольный олигархАлександр Щукин и еще четверо, включая силовиков.Подробностей этого дела, в котором замешаны люди из ближнегоокружения Тулеева, не так много. Но можно предположить, что чиновники и бизнесменысообщили следствию нечто важное, способное пошатнуть кресло руководителяобласти. Но даже этого не потребовалось: к несчастью для Тулеева, 25 марта 2018года в Кемерово загорелся крупнейший в городе торгово-развлекательный центр "Зимняявишня".ПОЖАР И ОТСТАВКАВ первые часы растерянное руководство области не предпринялодостаточных мер для того, чтобы успокоить людей; не нашло нужных слов дляродственников погибших в огне и не пресекло расползание по городу слухов осотнях сгоревших в торговом центре. Как следствие, возникло недоверие к Тулеевуи его окружению со стороны кемеровчан, собравшихся на многотысячный митинг иобвинивших городские и областные власти в бездействии и попытках скрытьмасштабы и причины трагедии.За Тулеева на этом спонтанном народном сходе пришлось отдуватьсяего заместителю Сергею Цивилеву, назначенному на эту должность за три недели допожара в "Зимней вишне". Собственно, он и занял кресло руководителя областис приставкой "исполняющий обязанности" после того, как 1 апреля губернатор,записав видеообращение к жителям региона, заявил о своем уходе. Тулеев признался,что с таким тяжелым грузом он больше не может управлять областью, и сообщил онаписанном на имя президента заявлении об отставке. Владимир Путин в тот же деньудовлетворил просьбу Тулеева.Наблюдатели разделились на два лагеря. Одни поддержали Тулеевав его желании покинуть пост губернатора, говоря, что он действительно засиделся на высокой должности. Мол, здоровье уже не то, да и ошибок последнихдней, прошедших после пожара, наберется не только на добровольную отставку, нои на увольнение президентом в связи с утратой доверия.Другие, напротив, сетовали, что губернатор бежит скорабля в сложное для области время, когда надо расследовать обстоятельстватрагедии, искать виновных и оказывать помощь пострадавшим и семьям погибших.Кстати, в бытность своего губернаторства Тулееву пришлось побывать впохожей ситуации: в 2007 году при аварии на шахте "Ульяновская"погибли 110 человек, среди которых были главный инженер и почти все руководствоугледобывающего предприятия. Тогда тоже объявлялся общенациональный траур.ТУЛЕЕВ И ВСЕРОССИЙСКАЯ КУЗНИЦАПерефразируя фразу из известного фильма, можно сказать, что Кузбасс– всероссийская кузница. Здесь добывается большая часть всего российского угля,в области есть и запасы золота, серебра, железных и марганцевых руд. В регионе успешноработают почти два десятка металлургических предприятий.Казалось бы, при таком подарке природы и налаженнойпереработке полезных ископаемых Кузбасс должен занимать первые строчки в региональныхрейтингах инвестиционной привлекательности, уровня жизни и экономического развития.Но Кемеровская область стабильно слывет середнячком, не поднимаясь выше 40-гоместа. Поэтому официальная статистика и 94-97% поддержки губернатора Тулеева нарегиональных выборах входят в некое противоречие, объяснить которое можно двумяпричинами – сильным административным ресурсом и харизмой главы региона.ЗОЛОТОЙ УГОЛЬ РЕФОРМКемеровскую область Тулеев принял в 1997 году в сильнозапущенном состоянии, что, собственно, тогда было характерной чертой большинствароссийских регионов. В Кузбассе бастовали шахтеры, не получавшие зарплату понесколько месяцев. Они даже ездили в Москву, где часами стучали касками у Белогодома. Тулеев принял область в ситуации высокой социальной напряженности.Экономика Кузбасса в результате рыночных реформ пришла вупадок, однако уже к концу десятилетия наметились положительные сдвиги. Тольков 1999 году было введено в эксплуатацию 15 угледобывающих предприятий, всего жеза время нахождения Тулеева в губернаторскомкресле в регионе открылись 11 новых шахт и 16 угольных разрезов. В этом, безусловно,была и заслуга главы региона, но свою роль сыграли и дотации Кузбассу отфедерального центра.Собственно, вокруг угля и крутятся многочисленные нарушения ипреступления, информация о которых то и дело просачивается в СМИ. Писали и окрышевании незаконного угольного бизнеса со стороны окружения Тулеева, и о распространениив Кузбассе офшорных схем торговли углем, и о влиянии родственников губернаторана экономические процессы в регионе, и о сращивании бизнеса с верхушкой областнойвласти…В местной прессе губернатора Кемеровской области называли неиначе как "Кузбассбаши", "хозяин угольной горы", "непотопляемый".Но, как показывает практика, незаменимых людей во власти не бывает. Вот иполитический долгожитель Аман Тулеев сошел с дистанции, получив подножку от выпестованногоим самим же окружения – ручных пожарных инспекторов, бизнесменов и чиновников.