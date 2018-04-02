В ночь на 1 апреля сгорел бывший юрфак, что на Годовой горе. Пожарные прибыли на место через пару минут, но к этому времени здание уже почти полностью горело открытым пламенем. Сбить огонь удалось только через 4 часа. Тушили пламя три десятка огнеборцев. Обошлось без жертв, однако, объект культурного наследия выгорел почти полностью. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Окончательно справиться с пожаром удалось только к обеду 1-го апреля. Впрочем, как нам стало известно, из-за тлеющих обломков пожарным и сегодня пришлось пролить четырёхэтажное здание ещё раз.

02.04.2018В ночь на 1 апреля сгорел бывший юрфак, что на Годовой горе. Пожарные прибыли на место через пару минут, но к этому времени здание уже почти полностью горело открытым пламенем. Сбить огонь удалось только через 4 часа. Тушили пламя три десятка огнеборцев. Обошлось без жертв, однако, объект культурного наследия выгорел почти полностью. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Окончательно справиться с пожаром удалось только к обеду 1-го апреля. Впрочем, как нам стало известно, из-за тлеющих обломков пожарным и сегодня пришлось пролить четырёхэтажное здание ещё раз. Напомним, оно было построено в 1914 году, в качестве дома дешёвых квартир для нуждающихся владимирцев. После Великой Отечественной войны в здании располагался химико-механический техникум. А в середине 90-х юрфакультет Владимирского пединститута. В 2016 году здание законсервировали и позже признали памятников культурного наследия.Метки: пожар, сгорел, юрфак, здание, памятник, Годовая гора