С просьбой о строительстве метро в Гольянова в мэрию обратились муниципальные депутаты. Строительство метро планируется начать после 2025 года.

Столичные власти прорабатывают возможность продления Арбатско-Покровской линии в район Гольяново, сообщила председатель Москомархитектура Юлиана Княжевская. Строительство, по ее словам, начнется после 2025 года.При этом на сегодняшний день в приоритете – строительство Большого кольца и новых линий на присоединенных территориях, подчеркнула Княжевская."Ещё одним не менее важным проектом является создание и реализация концепции Московских центральных диаметров", — добавила она.Муниципальные депутаты района Гольяново в декабре прошлого года обратились в мэрию с просьбой о строительстве станции метро. Новая станция не только улучшит транспортную доступность района, но и разгрузит Щелковское шоссе и станцию "Щелковская".