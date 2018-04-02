Соседка первого космонавта Земли Юрия Гагарина, профессор, доктор технических наук Тамара Волынова поделилась важными воспоминаниями. По ее словам, в день трагической гибели он впервые в жизни забыл дома пропуск на аэродром и вернулся за ним.

Соседка первогокосмонавта Земли Юрия Гагарина, профессор, доктор технических наук ТамараВолынова поделилась важными воспоминаниями. По ее словам, в день трагическойгибели он впервые в жизни забыл дома пропуск на аэродроми вернулся за ним.Соседка сообщила о том, чтов тот злополучный день, 27 марта на работу они вышли вместе. Женщинаопаздывала."Спустились внизи вместе дошли до перекрестка. Тут Юрий внезапно остановилсяи говорит: "Слушайте, я, оказывается, впервые в жизни забылпропуск на аэродром", – приводит слова Тамары Волыновой РИА Новости. Несмотряна ее уговоры идти без пропуска, так как вся страна уже зналаего в лицо, Гагарин решил вернуться домой за документом.Как верят в народе,возвращаться за чем-то – плохая примета. Странно это было и потому, что длякосмонавта это было не присуще – он был очень собранным и дисциплинированнымчеловеком. "Действительно, пропуск был в его курточке. Дочки ужезавтракали, он подошел, поцеловал их на прощаньеи вышел", – добавила Волынова.Идя с работы, вечером она увиделамножество служебных машин, на большой скорости перемещавшихсяпо городку. От соседок женщина узнала, что Юрий Гагарин пропал. Позжестало известно, что он не вернулся из полета. По словам ТамарыВолыновой, их семьи до сих пор живут рядом, соседствуяна одной лестничной площадке.Юрий Гагарин разбился 27 марта 1968 годаво время тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ вместес напарником Владимиром Серегиным. Однозначная причина авиакатастрофы досих пор не установлена.