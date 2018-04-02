По всей Москве сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят акции, профилактические беседы и лекции, квесты и мастер-классы, призванные обезопасить маленьких участников дорожного движения.

В рамках мероприятия «ГИБДД в защиту детей» по всей Москве сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят акции, профилактические беседы и лекции, квесты и мастер-классы, призванные обезопасить маленьких участников дорожного движения и защитить их жизнь и здоровье. В образовательных учреждениях Юго-Западного округа на регулярной основе сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические беседы. В «Школе № 625» автоинспекторы рассказали ребятам, насколько важно знать и соблюдать Правила дорожного движения, а родителям напомнили, что в дни школьных каникул у детей появляется больше свободного времени, поэтому взрослым необходимо собственным примером показывать, как обеспечить безопасное поведение на проезжей части города. В завершение лекции инспекторы дорожно-патрульной службы продемонстрировали фильм, наглядно демонстрирующий опасность, которую представляют «дорожные ловушки». Инспекторы 6 спецбатальона дорожно-патрульной службы на спецтрассе по городу Москве посетили ГБОУ «Школа № 2054». Главная задача мероприятия – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей в период весенних каникул. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали о видах детских удерживающих устройств, их назначении, а также на конкретных примерах пояснили, насколько их применение снижает вероятность детского дорожно-транспортного травматизма. Автоинспекторы напомнили о правилах перехода проезжей части и безопасном поведении во дворах. На базе «Школы № 167» сотрудники Госавтоинспекции 4 спецбатальона на спецтрассе города Москвы провели интерактивную викторину среди учеников 5 классов под названием «Мы пешеходы». Разбившись на 3 команды, ребята по очереди отвечали на вопросы. Отдельное внимание было акцентировано на применении световозвращающих элементов, которые ребята получили в качестве подарков. Сотрудники ГИБДД Зеленоградского округа посетили школу № 1692, где напомнили учащимся о Правилах дорожного движения для пешеходов, велосипедистов и пассажиров автотранспорта, необходимости использования светоотражающих элементов участниками дорожного движения. Также рассказали о типичных ошибках, в результате которых дети попадают в дорожно-транспортные происшествия. В заключение встречи ребятам просмотрели несколько видеороликов на тему безопасного поведения на дороге. В конце дружеской встречи ребята отметили, что соблюдать Правила дорожного движения совсем несложно. Школьники пообещали напоминать о простых правилах безопасности на дороге и своим родителям. В завершение каждого из проводимых мероприятий, участники отметили необходимость таких встреч, ведь обеспечение безопасности жизни и здоровья детей – наша общая и самая важная задача!