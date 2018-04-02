Пятиклассники школы № 13 г. Александрова посетили музей ОМВД, а также познакомились с работой отделов и подразделений полиции.

29 марта текущего года сотрудники и ветераны ОМВД России по Александровскому району провели экскурсию для пятиклассников школы № 13 г. Александрова. Ребята посетили в этот день музей ОМВД, а также познакомились с работой некоторых отделов и подразделений полиции.Перед началом экскурсии старший специалист по работе с личным составом – майор внутренней службы Елена Епифанова рассказала школьникам о том, какие службы входят в состав полиции и как ведется их работа.Во время посещения регистрационно-экзаменационного отдела, мальчишки и девчонки лично увидели, где регистрируют автомобили и получают водительские удостоверения, узнали, как принимаются экзамены у будущих водителей на автодроме, а самые смелые попытались сдать теоретическую часть. Уже после нескольких вопросов ребята поняли, что для удачной сдачи экзамена необходимо тщательно изучить все правила дорожного движения.Затем гости поднялись в актовый зал, где председатель Совета ветеранов ОМВД Александр Анисимов в преддверии Дня работников следственных органов МВД, рассказал ребятам о важности этой службы. В качестве профилактики правонарушений среди подрастающего поколения Александр Анисимов провел беседу об уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий.Особое оживление у ребят вызвал чемоданчик эксперта, который открыл для гостей ветеран МВД, полковник полиции, начальник 5-го отдела экспертно-криминалистического центра УМВД по Владимирской области Алексей Платонов. Он рассказал, какие следы могут оставить злоумышленники на месте преступления и как их выявляют эксперты.Продолжилась экскурсия в музее. Разглядывая экспонаты, пятиклассники узнали множество фактов и событий из истории Александровского отдела МВД.С работой патрульно-постовой службы юных гостей ознакомил командир отдельной роты ППС Алексей Яковлев, он продемонстрировал ребятам оснащенность служебного автомобиля, ответил на интересующие вопросы.Все, что дети узнали и увидели в этот день, было познавательным и интересным, они дружно поблагодарили организаторов за интересную экскурсию.