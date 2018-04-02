При личном досмотре и досмотре автомобиля задержанных сотрудники полиции обнаружили и изъяли плитки с веществом неизвестного происхождения, массой более 4,7 килограмма...

Сотрудники ГУНК МВД России совместно с оперативниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО во взаимодействии с ФСБ России в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих мужчин в возрасте 30 лет, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств – гашиша и кокаина.При личном досмотре и досмотре автомобиля задержанных сотрудники полиции обнаружили и изъяли плитки с веществом неизвестного происхождения, массой более 4,7 килограмма. Согласно проведенному исследованию часть изъятого является наркотическим средством – гашишем. Кроме этого был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом, который исследованием признан наркотическим средством – кокаином.Кроме того, в гаражном боксе у задержанных оперативники обнаружили и изъяли 12 плиток со спрессованным веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию часть изъятого является наркотическим средством – гашишем, массой 1,2 килограмма.По данному факту следствием УВД по ЗелАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56