По словам заявителя, ему позвонил двоюродный брат и сообщил, что его похитили и требуют за освобождение крупную сумму денежных средств...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ТИНАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в похищении человека и вымогательстве.В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» г. Москвы обратился мужчина с сообщением о похищении его родственника. По словам заявителя, ему позвонил двоюродный брат и сообщил, что его похитили и требуют за освобождение крупную сумму денежных средств.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили местонахождение и по горячим следам задержали на территории одного из строительных рынков Новой Москвы автомобиль «Тойота Камри». В салоне находились один из злоумышленников, 28-летний житель Москвы, и заложник.Как пояснил потерпевший, двое неизвестных, представившись сотрудниками правоохранительных органов, напали на него на Ленинском проспекте. Они повалили его на землю и начали наносить удары в область головы и рук, после чего надели на него наручники и, угрожая предметом, похожим на пистолет, 3 часа возили по городу, требуя за его освобождение и непривлечение к уголовной ответственности выкуп в размере 600 тысяч рублей.В ходе осмотра автомобиля, в котором удерживался похищенный, обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет, муляж взрывного устройства, удостоверение сотрудника правоохранительных органов с признаками подделки.По данному факту СО по ТиНАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ «Вымогательство» и ст. 126 УК РФ «Похищение человека».В настоящее время по поручению следователей сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастника преступления, и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38