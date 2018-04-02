У задержанного было изъято около 430 граммов наркотического средства – гашиша, предназначенного для сбыта...

Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали москвича по подозрению в покушении на сбыт гашиша в крупном размере.Оперативники получили информацию о том, что 24-летний житель столицы занимается распространением наркотиков. В кратчайшие сроки его личность была установлена и злоумышленник был задержан.По месту жительства задержанного обнаружены электронные весы и спрессованное вещество темного цвета. Согласно результатам исследования данное вещество является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 430 граммов. Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Северное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве