Кофеин может помешать новым спортивным достижениям, так как замедляет атлетов. Правда, не всех – а только носителей определенного гена.

Кофеин может помешать новым спортивным достижениям, так как замедляет атлетов. Правда, не всех – а только носителей определенного гена.Исследователи наблюдали за группой, в которой было более ста пациентов. Подопытным давали таблетки кофеина, а потом проверяли, как изменилось их состояние.На дистанции в 6 километров большинство добровольцев после приема пилюли показала результат на 5% лучший, чем ранее. Однако были и те, кто пробежал дистанцию медленнее – причем на целых 14%.Как выясгилось, у замедлившихся атлетов переваривание кофеина затруднено, что обсуловлено генетическими особенностями. В результате кофеин остается в организме. Он положительно влияет на познавательные функции. Однако, в то же время повышает кровяное давление и риск сердечного приступа.По статистике, в мире ежедневно выпивается 2,5 миллиарда чашек кофе. И большая часть из них – растворимый напиток. Однако, говоря о пользе кофе, специалисты имеют в виду зерновой кофе.По данным исследователей, метаболизмом кофеина в организме человека занят особый ген – CYPIA2. Счастливая половина человечества награждена вариантом этого гена, который обеспечивает быстрый обмен вещестьв в случае принятия чашечки кофе. Еще 40% могут рассчитывать на среднюю скорость кофейного метаболизма. А вот 10% – те самые обладатели гена который замедляет процесс, пишет "Правда.ру".