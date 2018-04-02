Строительство новых образовательных учреждений на территориях Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) – одна из приоритетных задач столичных властей. В настоящее время, рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, в Новой Москве возводятся около двух десятков школ и детских садов, больше половины из которых строятся за счет коммерческих структур.

Строительство новых образовательных учреждений на территориях Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) – одна из приоритетных задач столичных властей. В настоящее время, рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, в Новой Москве возводятся около двух десятков школ и детских садов, больше половины из которых строятся за счет коммерческих структур.Десятки социальных объектов построены в Новой Москве занеполные шесть лет. В настоящее время в ТиНАО идет строительство двух десятков новыхшкол и детских садов, сообщил Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что "большеполовины объектов социальной инфраструктуры возводится за счет средствинвесторов в рамках комплексного развития территории".Всего же, до 2020 года, по словам главы стройкомплекса, наприсоединенных территориях планируется построить около полусотни различныхобъектов социального назначения. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин в ходеосмотра уже сданных учреждений, Новая Москва продолжает строиться иразвиваться.По словам градоначальника, нынешние городские территории вмомент их передачи из ведения области досталось представляли собой "непростоенаследство", что проявлялось в отсутствии транспортной и социальной инфраструктуры."Но мы год от года устраняем эти проблемы, – подчеркнул Собянин. – Здесь,в Московском, за последние годы построены несколько детских садов, две школы, вближайший год будет введено еще два детских сада, школа".Мэр Москвы добавил, что в 2018 году будут открыты новыестанции Калининско-Солнцевской ветки метрополитена. Это заметно улучшит транспортнуюдоступность новых территорий. "От Московского это будет в 1,5-2 километрахмаксимум, – отметил градоначальник. – Так что москвичи могут позавидовать такойтранспортной обеспеченности".