Строительство новых образовательных учреждений на территориях Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) – одна из приоритетных задач столичных властей. В настоящее время, рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, в Новой Москве возводятся около двух десятков школ и детских садов, больше половины из которых строятся за счет коммерческих структур.
Строительство новых образовательных учреждений на территориях Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) – одна из приоритетных задач столичных властей. В настоящее время, рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, в Новой Москве возводятся около двух десятков школ и детских садов, больше половины из которых строятся за счет коммерческих структур.
Десятки социальных объектов построены в Новой Москве за
неполные шесть лет. В настоящее время в ТиНАО идет строительство двух десятков новых
школ и детских садов, сообщил Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что "больше
половины объектов социальной инфраструктуры возводится за счет средств
инвесторов в рамках комплексного развития территории".
Всего же, до 2020 года, по словам главы стройкомплекса, на
присоединенных территориях планируется построить около полусотни различных
объектов социального назначения. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин в ходе
осмотра уже сданных учреждений, Новая Москва продолжает строиться и
развиваться.
По словам градоначальника, нынешние городские территории в
момент их передачи из ведения области досталось представляли собой "непростое
наследство", что проявлялось в отсутствии транспортной и социальной инфраструктуры.
"Но мы год от года устраняем эти проблемы, – подчеркнул Собянин. – Здесь,
в Московском, за последние годы построены несколько детских садов, две школы, в
ближайший год будет введено еще два детских сада, школа".
Мэр Москвы добавил, что в 2018 году будут открыты новые
станции Калининско-Солнцевской ветки метрополитена. Это заметно улучшит транспортную
доступность новых территорий. "От Московского это будет в 1,5-2 километрах
максимум, – отметил градоначальник. – Так что москвичи могут позавидовать такой
транспортной обеспеченности".