Выполнить требования ФСБ России о передаче ключей шифрования сообщений в Telegram технически невозможно, сообщили в компании.

Выполнить требования ФСБ России о передаче ключей шифрования сообщений в Telegram технически невозможно, сообщили в компании."Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", — говорится в официальном ответе юристов мессенджера на уведомление Роскомнадзора.Как пояснил РИА Новости адвокат компании Дмитрий Динзе, у пользователей Telegram есть возможность использовать облачные и секретные чаты. Переписка в облачных чатах хранится в зашифрованном виде в различных подсистемах, которые находятся в разных государствах и управляются различными юридическими лицами. А сообщения, передаваемые через секретные чаты, никогда не сохраняются на серверах, пояснил юрист.Ранее Роскомнадзор дал мессенджеру Telegram 15 дней на предоставление ФСБ РФ необходимой информации для декодирования сообщений. В противном случае надзорное ведомство грозится подать в суд иск о блокировке мессенджера в России.Создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что угрозы блокировать Telegram, если он не откажется от предоставления частных данных своих пользователей, не принесут плодов. По его словам, Telegram и дальше "будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни".