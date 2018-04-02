В Тимирязевской академии побывали ученые из Японии: делегация в составе сотрудника селекционной компании Okamoto Даисаку Окамото, профессора университета Ямагучи Масаёши Шигио, научного сотрудника национальной организации по исследованию сельского хозяйства и пищевого производства Японии Сатоши Фуджито посетила Центр молекулярной биотехнологии и селекционную станцию имени Н.Н.Тимофеева Тимирязевской академии.

В Тимирязевской академии побывали ученые из Японии: делегация в составе сотрудника селекционной компании Okamoto Даисаку Окамото, профессора университета Ямагучи Масаёши Шигио, научного сотрудника национальной организации по исследованию сельского хозяйства и пищевого производства Японии Сатоши Фуджито посетила Центр молекулярной биотехнологии и селекционную станцию имени Н.Н.Тимофеева Тимирязевской академии.Совместная работа с японскими учеными началась еще в прошлом году, когда произошел обмен растительным материалом: в Японию были отправлены российские сорта луковых, а теплица академии пополнилась уникальной коллекцией, созданной японскими учеными.В данный момент российские и японские селекционеры и генетики работают над созданием новых сортов лука, адаптированных к одинаковым климатическим особенностям Приморского края и острова Хоккайдо.Для этих территорий характерна высокая влажность воздуха, частые колебания температуры. Такие условия способствуют развитию грибковых заболеваний лука. Одна из основных задач совместного проекта ученых - поиск генов устойчивости к грибковым патогенам луковых.На базе Центра молекулярной биотехнологии Тимирязевской академии проведены научные работы по физическому картированию генов на хромосомах луковых. Работа в тандеме с учеными из Японии приведет к появлению новых короткодневных сортов лука, имеющих генетическую устойчивость к заболеваниям. Это значит, что при выращивании сократится нагрузка на окружающую среду – меньше придется обрабатывать посевы ядохимикатами - рассказала и.о. руководителя Центра молекулярной биотехнологии, профессор Людмила Хрусталева.Тимирязевская академия давно стала интернациональной площадкой в области профессионального обучения. Сейчас в ее стенах получают высшее образование около 800 студентов из 55 стран мира. В рамках программы академической мобильности университет участвует в программах обмена. Тимирязевцы выезжают в зарубежные вузы, где обучаются 1-2 семестра. Помимо этого отправляются в летние школы (университеты) европейских стран: Германию, Чехию, Румынию, Словакию, Польшу, Италию, Испанию, Болгарию и Венгрию.