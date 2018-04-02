Президент США Дональд Трамп – непоследовательный политик. Сначала втайне от своей администрации звонит главе российского государства Владимиру Путина и поздравляет его с победой на выборах, а потом высылает наших дипломатов. Странности в поведении главы Белого дома прокомментировал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Президент США Дональд Трамп – непоследовательный политик. Сначала втайне от своей администрации звонит главероссийского государства Владимиру Путина и поздравляет его с победой навыборах, а потом высылает наших дипломатов. Странности в поведении главыБелого дома прокомментировал Dni.Ru член экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян."Дональд Трамп удивительно непоследовательный товарищ.Сначала наперекор своим сотрудникам, буквально с боями добрался до трубкителефона и поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах",– отметил он.Президент США, сказал Манукян, совсем недавно дажеприглашал российского лидера в Вашингтон, однако спустя некоторое время выслализ Соединенных Штатов 60 наших дипломатов. "И ни один мускул не дрогнул налице. Идеальный Poker Face, ему бы в карты играть. Мне кажется, самое времякрылатой фразе обрести нового хозяина, так кто же Вы мистер Трамп?" -удивляется общественный деятель.Напомним, 45-й президент США 20 марта с опозданием на суткипоздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства.Американский лидер позвонил своему российскому коллеге, чем вызвал переполох вВашингтоне. В администрации миллиардера узнали о его разговоре с Путиным изпрессы.В понедельник, 2 апреля, стало известно, что во времятелефонных переговоров двух лидеров, состоявшихся 20 марта, Трамп предложилПутину провести двустороннюю встречу в Вашингтоне. Помощник главы российскогогосударства Юрий Ушаков выразил надежду, что американская сторона не откажетсяот своего предложения.Вместе с тем чиновник отметил, что после переговоров междуРоссией и США произошел "сбой". Соединенные Штаты в знак солидарностис Великобританией указали на дверь 48 сотрудникам нашей дипломатической миссии,а также 12 членам российской миссии в Организации Объединенных Наций.Свои действия в Вашингтоне объяснили солидарностью спозицией Великобритании по поводу отравления бывшего сотрудника ГРУ СергеяСкрипаля и его дочери в Солсбери. При этом американцы даже перещеголялибританцев, которые выслали с Туманного Альбиона 23 российских дипломатов.Более того, этими мерами США не ограничились. В Вашингтонетакже объявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле. Оно находитсяслишком близко к одной из баз подводных лодок, объяснили свой поступок американцы.