Президент США Дональд Трамп – непоследовательный политик. Сначала втайне от своей администрации звонит главе
российского государства Владимиру Путина и поздравляет его с победой на
выборах, а потом высылает наших дипломатов. Странности в поведении главы
Белого дома прокомментировал Dni.Ru член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
Президент США Дональд Трамп – непоследовательный политик. Сначала втайне от своей администрации звонит главе
российского государства Владимиру Путина и поздравляет его с победой на
выборах, а потом высылает наших дипломатов. Странности в поведении главы
Белого дома прокомментировал Dni.Ru член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
"Дональд Трамп удивительно непоследовательный товарищ.
Сначала наперекор своим сотрудникам, буквально с боями добрался до трубки
телефона и поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах",
– отметил он.
Президент США, сказал Манукян, совсем недавно даже
приглашал российского лидера в Вашингтон, однако спустя некоторое время выслал
из Соединенных Штатов 60 наших дипломатов. "И ни один мускул не дрогнул на
лице. Идеальный Poker Face, ему бы в карты играть. Мне кажется, самое время
крылатой фразе обрести нового хозяина, так кто же Вы мистер Трамп?" -
удивляется общественный деятель.
Напомним, 45-й президент США 20 марта с опозданием на сутки
поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства.
Американский лидер позвонил своему российскому коллеге, чем вызвал переполох в
Вашингтоне. В администрации миллиардера узнали о его разговоре с Путиным из
прессы.
В понедельник, 2 апреля, стало известно, что во время
телефонных переговоров двух лидеров, состоявшихся 20 марта, Трамп предложил
Путину провести двустороннюю встречу в Вашингтоне. Помощник главы российского
государства Юрий Ушаков выразил надежду, что американская сторона не откажется
от своего предложения.
Вместе с тем чиновник отметил, что после переговоров между
Россией и США произошел "сбой". Соединенные Штаты в знак солидарности
с Великобританией указали на дверь 48 сотрудникам нашей дипломатической миссии,
а также 12 членам российской миссии в Организации Объединенных Наций.
Свои действия в Вашингтоне объяснили солидарностью с
позицией Великобритании по поводу отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея
Скрипаля и его дочери в Солсбери. При этом американцы даже перещеголяли
британцев, которые выслали с Туманного Альбиона 23 российских дипломатов.
Более того, этими мерами США не ограничились. В Вашингтоне
также объявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле. Оно находится
слишком близко к одной из баз подводных лодок, объяснили свой поступок американцы.