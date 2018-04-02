Глава Белого дома Дональд Трамп во время разговора по телефону попросил о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, беседа между двумя лидерами состоялась 20 марта.

Глава Белого дома Дональд Трамп во время разговора по телефону попросило встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощникглавы государства Юрий Ушаков. По его словам, беседа между двумя лидерамисостоялась 20 марта."Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы неоткажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита",– сказал чиновник. Он отметил, что во время общения Путина и Трампа главаБелого дома предложил провести двухстороннюю встречу в Вашингтоне.Вместе с тем Ушаков подчеркнул, что в первой половине годатакие контакты между главами государств вряд ли возможны. Разговор междуПутиным и Трампом помощник президента назвал "конструктивным",подчеркнув, что были затронуты многие важные темы двухсторонних отношений.Позже, однако, между двумя странами произошел очередной"сбой", заметил Ушаков. Чиновник имел в виду взаимную высылкудипломатов из-за ситуации вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ СергеяСкрипаля в Солсбери. После этого, уточнил Ушаков, вопрос встречи междупрезидентом России и главой Белого дома не затрагивался.Обсуждение возможной встречи проходило на фоне неприятногодля американцев развития ситуации в Индии. Одна из крупнейших азиатских страндала американцам от ворот поворот, предпочтя закупать истребители и другую военную технику у России. Поданным китайского информационно-аналитического портала Eastday.com, Москвеудалось переиграть Вашингтон на местном рынке вооружений.По имеющимсясведениям, Россия каждый год продает Индии оружия на сумму 4-5 миллиардадолларов. Это превышает стоимость американо-индийских контрактов.С момента инаугурации Дональда Трампа в январе прошлого годапрезиденты России и США встречались дважды. Первый раз это произошло наиюльском саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Лидеры обсудилиосновные проблемы во взаимоотношениях двух стран, в том числе украинский исирийский кризисы.Второй раз Трамп и Путин увиделись на саммите АТЭС вДананге, Вьетнам. Президенту России и главе Белого дома удалось провестикороткую беседу "на ногах". Хозяин Белого дома сам подошел кроссийскому лидеру. Позже главы государств одобрили совместное заявление поСирии. После этого политики не встречались, однако дважды общались по телефону.