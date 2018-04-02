Глава Белого дома Дональд Трамп во время разговора по телефону попросил
о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник
главы государства Юрий Ушаков. По его словам, беседа между двумя лидерами
состоялась 20 марта.
Глава Белого дома Дональд Трамп во время разговора по телефону попросил
о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник
главы государства Юрий Ушаков. По его словам, беседа между двумя лидерами
состоялась 20 марта.
"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не
откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита",
– сказал чиновник. Он отметил, что во время общения Путина и Трампа глава
Белого дома предложил провести двухстороннюю встречу в Вашингтоне.
Вместе с тем Ушаков подчеркнул, что в первой половине года
такие контакты между главами государств вряд ли возможны. Разговор между
Путиным и Трампом помощник президента назвал "конструктивным",
подчеркнув, что были затронуты многие важные темы двухсторонних отношений.
Позже, однако, между двумя странами произошел очередной
"сбой", заметил Ушаков. Чиновник имел в виду взаимную высылку
дипломатов из-за ситуации вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея
Скрипаля в Солсбери. После этого, уточнил Ушаков, вопрос встречи между
президентом России и главой Белого дома не затрагивался.
Обсуждение возможной встречи проходило на фоне неприятного
для американцев развития ситуации в Индии. Одна из крупнейших азиатских стран
дала американцам от ворот поворот, предпочтя закупать истребители и другую военную технику у России. По
данным китайского информационно-аналитического портала Eastday.com, Москве
удалось переиграть Вашингтон на местном рынке вооружений.
По имеющимся
сведениям, Россия каждый год продает Индии оружия на сумму 4-5 миллиарда
долларов. Это превышает стоимость американо-индийских контрактов.
С момента инаугурации Дональда Трампа в январе прошлого года
президенты России и США встречались дважды. Первый раз это произошло на
июльском саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Лидеры обсудили
основные проблемы во взаимоотношениях двух стран, в том числе украинский и
сирийский кризисы.
Второй раз Трамп и Путин увиделись на саммите АТЭС в
Дананге, Вьетнам. Президенту России и главе Белого дома удалось провести
короткую беседу "на ногах". Хозяин Белого дома сам подошел к
российскому лидеру. Позже главы государств одобрили совместное заявление по
Сирии. После этого политики не встречались, однако дважды общались по телефону.