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<a href="http://33live.ru/novosti/02-04-2018-trojnoe-dtp-po-doroge-na-murom.html" target="_blank">Тройное ДТП по дороге на Муром</a> - Ещё одна смертельная авария произошла в минувшую субботу. Случилось это в Селивановском районе на трассе Владимир-Муром. По предварительным данным, небольшой грузовик протаранил легковые Хёндэ и БМВ. От удара автомобили выкинуло в кювет. В аварии погиб 28-летний водитель БМВ.