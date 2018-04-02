Ещё одна смертельная авария произошла в минувшую субботу. Случилось это в Селивановском районе на трассе Владимир-Муром. По предварительным данным, небольшой грузовик протаранил легковые Хёндэ и БМВ. От удара автомобили выкинуло в кювет. В аварии погиб 28-летний водитель БМВ.
02.04.2018
Ещё одна смертельная авария произошла в минувшую субботу. Случилось это в Селивановском районе на трассе Владимир-Муром. По предварительным данным, небольшой грузовик протаранил легковые "Хёндэ" и "БМВ". От удара автомобили выкинуло в кювет. В аварии погиб 28-летний водитель "БМВ".
Метки: авария, ДТП, Муром, муромская