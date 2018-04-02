Аман Тулеев – обладатель почетного звания Народный губернатор. Несмотря на отставку, оно остается в силе, так что бывший глава Кузбасса сохранит за собой определенные привилегии.

Аман Тулеев – обладатель почетного звания "Народный губернатор". Несмотря на отставку, оно остается в силе, так что бывший глава Кузбасса сохранит за собой определенные привилегии.Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально представил в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Бывший заместитель Тулеева запомнился своим общением с жителями Кемерово после пожара в "Зимней вишне".Сам же губернатор Кузбасса 1 апреля подал в отставку. Он принял такое решение после пожара в торговом центре в Кемерово, где, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Тулеев выступил с видеообращением к жителям региона, в котором заявил, что считает для себя это решение осознанным и единственно верным. По его словам, "с таким тяжелейшим грузом" нельзя оставаться на посту губернатора.Тем не менее, как сообщил полпред президента Сергей Меняйло, в отношении бывшего главы Кузбасса продолжает действовать закон о присвоении почетного звания "Народный губернатор". Он был принят в декабре 2011 года – "в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью".В соответствии с этим документом, бывшему главе региона устанавливается ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей. Ему предоставляется помощник, а в здании администрации Кемеровской области – отдельное служебное помещение с мебелью, оргтехникой и компьютером, подключенным к сети и ко всем правовым базам и государственным информационным системам, передает РИА Новости.Сохраняется за Тулеевым и резиденция: бывшему главе региона и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование, находящееся в собственности Кемеровской области охраняемое жилое помещение в селе Мазурово.