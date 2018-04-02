В результате взрыва кислородного баллона число пострадавших в центре Еревана составило девять человек.

В результате взрыва кислородного баллона число пострадавших в центре Еревана составило девять человек.Как передает РИА Новости, об этом сообщила заместитель начальника управления информации и по связям с общественностью МЧС Армении Нана Гндоян.По ее словам, взрыв прогремел в одном из кафе на Северном проспекте в Ереване.На место происшествия экстренно выехали четыре расчета спасателей, опергруппы и группы быстрого реагирования Национального центра кризисного управления. На месте выяснилось, что взорвался баллон с кислородом.Пострадавшие, среди которых есть иностранцы, были доставлены в медицинский центр Святого Григория Просветителя. Их состояние их здоровья уточняется.На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, выясняя обстоятельства случившегося.