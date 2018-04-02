Молодой человек выложил в социальную сеть запрещенное видео

В Костроме 19-летнего юношу оштрафовали за экстремистские посты.Правоохранители привлекли молодого человека к ответственности. Он выложил на своей странице в социальных сетях запрещенную видеозапись.Она идентична аудиозаписи по содержанию, которая решением Саровского городского суда Нижегородской области признана экстремистским материалом, включенным в опубликованный Министерством юстиции России список экстремистских материалов.Теперь юноша заплатит штраф.