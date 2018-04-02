Поводом для этого стало возгорание Ногинской психиатрической больницы

В Костромской области проверят соц.объекты на предмет пожарной безопасности.Поводом для этого стало возгорание Ногинской психиатрической больницы в Московской области. Из здания пришлось эвакуировать около 300 человек. К счастью, никто не пострадал. После ГУ МЧС по Костромской области опубликовал информацию о проверке 106 объектов в регионе. Среди них - больницы, дома престарелых и интернаты.«По результатам проведенных мероприятий ряду учреждений будут внесены предостережения о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности», - сообщили в МЧС.