Москва активно готовится к проведению чемпионата мира по футболу-2018. Для удобства иностранных гостей и болельщиков кассы Московского метрополитена с англоговорящими сотрудниками будут отмечены специальными стикерами We speak English! Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Москва активно готовится к проведению чемпионата мира по футболу-2018. Для удобства иностранных гостей и болельщиков кассы Московского метрополитена с англоговорящими сотрудниками будут отмечены специальными стикерами We speak English! Об этом сообщается на портале мэра Москвы.Мы наклеим более 150 стикеров на окнах касс 76 станций метро. Это станции, которые пользуются наибольшим спросом у туристов. <…> Также стикеры появятся на станциях рядом со стадионами, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу — 2018, - пояснил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.Ранее кассы с англоговорящими сотрудниками отмечали флажками, однако, как оказалось, они были менее заметны, - пишут. Предполагается, что крупные стикеры на верхней части кассового окна будут видны издалека. Сотрудники помогут иностранцам выбрать подходящий проездной билет и построить маршрут до стадионов и культурных объектов.Размещать стикеры начнут в апреле. Всего в метро будут работать 400 кассиров, 100 сотрудников и более 100 волонтеров, свободно владеющих английским языком.Как сообщалось 30 марта, болельщикам чемпионата раздадут туристические карты, которые помогут сориентироваться в Москве. На данный момент выпущено 960 тыс. экземпляров, а также 460 тыс. справочников. В буклетах будет содержаться информация об оплате проезда в общественном транспорте, о смотровых площадках, парках, музеях, театрах и туристических маршрутах, а также контакты экстренных служб.