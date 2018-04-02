Второй международный форум Эндаументы 2018 стартует 6 декабря в коворкинге Deworkacy Красный Октябрь на Берсеневской набережной в Москве. Главная тем этого года – вызовы, с которыми в ближайшем будущем столкнутся организации, заинтересованные в создании, продвижении и развитии эндаументов.

Второй международный форум "Эндаументы 2018" стартует 6 декабря в коворкинге Deworkacy "Красный Октябрь" на Берсеневской набережной в Москве. Главная тем этого года – вызовы, с которыми в ближайшем будущем столкнутся организации, заинтересованные в создании, продвижении и развитии эндаументов. Впервые на форуме представят актуальную статистику по крупнейшим эндаументам России и мира, включая их доходы, расходы и стратегии. На форуме также обсудят вопросы развития целевых капиталов, обмена лучшими практиками и формирования общей профессиональной повестки.Организаторы мероприятия — Благотворительный фонд Владимира Потанина и Московская школа управления Сколково."Для кого этот форум? – поясняет гендиректор Благотворительного фонда Потанина Оксана Орачева. — Для тех, кто задумывается об устойчивости своей организации и строит планы на длительный срок, для тех, кто заниматься решением образовательных, культурных, социальных проблем, представителей НКО. Форум даст возможность поделиться опытом, спланировать следующие шаги, найти партнеров, с которыми можно вместе двигаться вперед".Происходящее на форуме будет интересно представителям некоммерческих организаций, сотрудникам управляющих компаний, а также потенциальным и действующим донорам – всем, кого волнует будущее некоммерческого сектора.Участниками "Эндаунтменты 2018" будут директор Музея и Фонда Соломона Гуггенхайма Ричард Армстронг, замминистра культуры Александр Журавский, экономист-регионовед, директор Департамента стратегического развития и инноваций министерства экономического развития РФ Артем Шадрин, гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, главный научный сотрудник РАНХиГС Наталья Зубаревич и другие."Всем нам в ближайшее десятилетие предстоит встретиться с изменениями. Будет меняться уклад нашей повседневной жизни, наши интересы, карьеры и профессии, видоизменятся организации и их бизнес-модели, рынки и многое другое. На форуме мы посмотрим через призму эндаументов, какими будут эти изменения, как на них реагировать, каких опасаться, а каким способствовать совместными усилиями, как видоизменятся сами эндаументы и их роль. Вы сможете задать любые волнующие вас вопросы, высказать мнение, принять участие в дискуссиях − это сделает форум максимально полезным для всех участников", — добавляет президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов.Первый форум прошел в 2017 году, когда регулирующему деятельность эндаументов в России законодательству исполнилось 10 лет. Одним из инициаторов внедрения данной модели в нашей стране выступил основатель Фонда своего имени Владимир Потанин, который не только активно содействовал появлению соответствующего закона, но и став крупным донором двух старейших и наиболее известных эндаументов – целевого капитала МГИМО и фонда Государственного Эрмитажа.Для участия во второму форуме "Эндаументы 2018" надо направить заявку на регистрацию на сайте: https://fondpotanin.timepad.ru/event/662254/