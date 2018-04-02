В столице сегодня открылась фотовыставка 75 лет для страны и мира, посвященная юбилею Национального исследовательского центра Курчатовский институт.

В столице сегодня открылась фотовыставка "75 лет для страны и мира", посвященная юбилею Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".В основу экспозиции легли фотографии из архива Курчатовского института, которые помогут найти ответы на многие вопросы: как рождался мирный атом, кем были созданы советская атомная подводная лодка и первый в мире атомный ледокол "Ленин", зачем нужны "ловушки для солнца", когда возникла ядерная медицина, и кто помог советским генетикам сохранить многие научные направления, откуда распространился первый советский Интернет, и почему сегодня наукой заниматься престижно и перспективно.Увидеть уникальные снимки можно на Чистопрудном, Никитском и Гоголевском бульварах столицы, а также в центре улицы Арбат в период с 2 по 15 апреля.Курчатовский институт был организован в Москве в 1943 году как Лаборатория №2 для решения проблемы создания советской атомной бомбы. В итоге он стал родоначальником множества направлений практически по всему спектру современной науки. Игорь Курчатов и его последователи не только решили в кратчайшие сроки военную задачу по созданию ядерного оружия, но и создали новую атомную науку.