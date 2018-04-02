Женщина получала деньги за неработающего сотрудника

В Муроме директор детдома присвоила 116 тысяч рублей.Сейчас женщину обвиняют в мошенничестве: в отношении нее возбудили уголовное дело. Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, с апреля 2016 года по август 2017 она получала зарплату за неработающего сотрудника - младшего воспитателя. За это время директор присовила 116 тысяч рублей.Кроме того, она заплатила почти 34 тысячи рублей в качестве налога, 6 тысяч рублей в фонд ОМС и 3 тысячи рублей в фонд социального страхования.