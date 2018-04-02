Злоумышленник, взломав навесной замок входной двери, проник в жилище и похитил семейные реликвии потерпевшей – икону ХIХ века и 2 юбилейные медали...

«Сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Куриловское» г. Москвы задержали ранее судимого 52-летнего местного жителя по подозрению в совершении кражи», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В межмуниципальный отдел полиции обратилась 62-летняя местная жительница. Как рассказала потерпевшая, в ее отсутствие неизвестный, взломав навесной замок входной двери, проник в жилище и похитил семейные реликвии – икону ХIХ века и 2 юбилейные медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», принадлежащие ее родным.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый родственник потерпевшей.В ходе личного досмотра задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное.Следственной частью УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38