Премьера новой серии мультфильма о Простоквашине намечена на 3 апреля. Ранее сообщалось, что, возможно, ее можно будет посмотреть на одном из ресурсов Интернета. В новых сериях голосом Кота Матроскина станет сын недавно ушедшего из жизни Олега Табакова Антон.

Премьера новой серии мультфильма "Простоквашино" намечена на 3 апреля. Правда, киностудия пока не сообщает, где именно она будет показана. Ранее сообщалось, что, возможно, ее можно будет посмотреть на одном из ресурсов Интернета.Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий легендарного мультфильма. В новых сериях голосом Кота Матроскина станет сын недавно ушедшего из жизни Олега Табакова Антон.Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии, сын Олега Павловича Антон согласился подарить свой голос главному герою знаменитого мультфильма.Потомственный актер и успешный бизнесмен принял предложение киностудии "Союзмультфильм" и уже записался для новых серий.Сам Антон Табаков признался, что когда его пригласили на пробы в "Союзмультфильм", он сразу согласился."Это не просто работа. Это — дань памяти. И большая ответственность", — говорит Антон и поясняет, что Матроскин для него — не просто персонаж мультфильма "Простоквашино" — он говорит голосом его отца."Нужно было его понять, почувствовать, слиться с ним в единое целое, — признается сын Олега Табакова. — Я даже не пытаюсь "допрыгнуть" до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю".Председатель правления студии Юлиана Слащева, со своей стороны, сказала, что "генетическое сходство с голосом Олега Павловича даст Матроскину тот тембр и интонации, которые так свойственны первоначальному персонажу".