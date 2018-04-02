В мае 2018 года на ведущих театральных площадках Москвы и Санкт-Петербурга (14 мая – Государственный Кремлевский Дворец, 17 мая – Александринский театр) впервые в России состоятся гастроли одной из крупнейших балетных трупп Европы – Словенского Национального театра.

В мае 2018 года на ведущих театральных площадках Москвы и Санкт-Петербурга (14 мая – Государственный Кремлевский Дворец, 17 мая – Александринский театр) впервые в России состоятся гастроли одной из крупнейших балетных трупп Европы – Словенского Национального театра.На гастролях в России труппа представит балет "Доктор Живаго" по роману Бориса Пастернака на музыку Дмитрия Шостаковича. Постановка пройдет в сопровождении оркестра и хора. "Доктор Живаго" – одна из самых красивых и трогательных историй любви в мировом искусстве.Знаменитый роман великого русского писателя Бориса Пастернака был удостоен в 1958 году Нобелевской премии по литературе. Его экранизации стали эталонами мирового кинематографа. Так, фильм режиссера Дэвида Лина 1965 года, получив шесть "Оскаров" и пять "Золотых глобусов". Знаменитая сага, ставшая бессмертной классикой, впервые появилась на сцене Словенского Национального театра оперы и балета Любляны как сюжетный балет, основанный на незабываемой любовной драме и вечном вопросе личной свободы.Постановка создана звездами мирового балета братьями Иржи и Ото Бубеничеков, которые успешно сотрудничали с Гамбургским балетом Джона Ноймайера и балетом Semperopera, а теперь создают хореографические постановки на ведущих площадках по всему миру. Часть средств от проданных билетов на российские спектакли Словенского балета будут направлены в благотворительный фонд "Дети-Бабочки" (попечители Данила Козловский и Ксения Раппопорт) и благотворительный фонд "Миссия" (попечители Маргарита Буряк и Алена Бабенко).