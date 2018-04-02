С 1 апреля вступили в силу новые ставки утилизационного сбора на автомобили, и они стали заметно выше, чем раньше: в зависимости от категории транспортного средства рост доходит до 90%. И если на автомобилях российской сборки это особо не скажется, то импортируемые модели могут серьезно подорожать.

С 1 апреля вступили в силу новые ставки утилизационного сбора на автомобили, и они стали заметно выше, чем раньше: в зависимости от категории транспортного средства рост доходит до 90%. И если на автомобилях российской сборки это особо не скажется, то импортируемые модели могут серьезно подорожать.