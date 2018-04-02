В результате ДТП травмы получили два человека

В Шарье водитель без прав стал виновником серьезной аварии.Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции по Костромской области, авария произошла днем в воскресенье, 1 апреля. На нерегулируемом перекрестке улиц Советской и Куйбышева 26-летний молодой человек, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2107, не предоставил преимущество в движении машине Chevrolet NIVA. В результате водители столкнулись. Из-за сильного удара Chevrolet перевернулся на крышу.В результате аварии травмы получили водитель и пассажир отечественной легковушки.