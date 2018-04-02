Многоэтажный дом на Лысой горе горит в центре Сочи. Огонь охватил 500 квадратных метров. Из здания эвакуируют жильцов. Из здания вывели 50 человек.

Многоэтажный дом на Лысой горе горит в центре Сочи. Огонь охватил 500 квадратных метров. Из здания эвакуируют жильцов. Из здания вывели 50 человек.Жилой комплекс "Панорама Сочи" на Пятигорской улице был построен в 2016 году. Для тушения огня используются четыре пожарных ствола "Дельта", сообщает РИА Новости. Пожарные расчеты направлены на борьбу с пожаром повышенного ранга. Огонь пылает на крыше дома. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Горящий дом находится в районе дендропарка.