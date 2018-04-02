Требования ФСБ о передаче ключей для расшифровки сообщений в Telegram реализовать технически невозможно. Как сообщил адвокат компании Дмитрий Динзе в ответ на уведомление Роскомнадзора, администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, позволяющей декодировать переписку.

Требования ФСБ о передаче ключей для расшифровки сообщений в Telegram реализовать технически невозможно. Как сообщил адвокат компании Дмитрий Динзе в ответ на уведомление Роскомнадзора, "администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью электронных сообщений".Юрист напомнил чиновникам, что созданной экс-главой "ВКонтакте" Павлом Дуровым мессенджер предоставляет пользователям возможность общаться в двух каналах: "облачных" и "секретных" чатах. "Сообщения, передаваемые через 'секретные' чаты, никогда не сохраняются на серверах Telegram, — разъяснил Динзе. — Переписка пользователей 'облачных чатов' хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте".Более того, инфраструктура Telegram распределена "на территории различных государств" и управляется "различными юридическими лицами". Из-за этого, подчеркнул Динзе, мессенджер технически не может соблюсти закон. Ответ адвоката опубликовал Павел Чиков — глава правозащитной организации "Агора", представляющей интересы Telegram.”Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером? читайте такжеНапомним, что 20 марта Роскомнадзор предписал компании Дурова передать ФСБ ключи дешифровки в течение 15 дней. Срок истекает послезавтра, 4 апреля. В противном случае надзорное ведомство собирается подать в суд иск о блокировке мессенджера на территории России.Тем временем в Роскомнадзоре сообщили, что пока не получали официального ответа ни от представителей, ни от владельцев, ни от администраторов Telegram на свое уведомление о необходимости передать ключи декодирования сообщений спецслужбам. "По получении ответ будет рассмотрен", — сказали в ведомстве.