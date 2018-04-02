В процессе беседы участники обсудили основные проблемы, возникающие при раскрытии преступлений данной категории и обменялись мнениями по способам их решения...

Руководством Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве был проведен круглый стол по одному из приоритетных направлений в оперативно-служебной деятельности.На данное мероприятие были приглашены коллеги с ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.В процессе беседы участники обсудили основные проблемы, возникающие при раскрытии преступлений данной категории и обменялись мнениями по способам их решения.Уважаемые граждане! Чтобы определить подлинность купюр Центрального Банка Российской Федерации, необходимо убедиться в наличии хотя бы нескольких из ниже перечисленных признаков, которые нельзя подделать, а их имитация не соответствует оригиналу:1. Наличие на купюрах водяных знаков в виде портретов лиц, которые изображены на данных купюрах (данные портреты дополнены светлым водяным знаком, соответствующим номиналу купюры).2. Наличие строки с микротекстом, обозначающим цифровое выражение, соответствующее номиналу купюры на декоративной ленте, расположенной в верхней и нижней частях купюры.3. Присутствие различных изображений отдельных мелких графических элементов (на купюрах номиналом: 5000 рублей – изображение амурского тигра, медведя и дельфина; 1000 рублей – медведь, держащий в лапах секиру, 500 рублей – здание морского вокзала в г. Архангельске с изображением рыб и птиц).4. При наклоне банкноты яркая блестящая горизонтальная полоса, видимая под прямым углом зрения, в середине герба на купюрах номиналом 5000 и 1000 рублей перемещается вверх или вниз.5. На однотонном поле при наклоне банкноты в купюрах номиналом: 5000 рублей появляются красные и зеленые полосы, которые выглядят продолжением цветных полос, наблюдаемых постоянно на более темном участке в нижней части поля; 1000 рублей – появляются голубые и желтые полосы, которые выглядят продолжением цветных полос, наблюдаемых постоянно на более темном участке в нижней части поля; 500 рублей – появляется число «500», каждая цифра которого имеет свою окраску, изменяющуюся при повороте банкноты.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73