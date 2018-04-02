Злоумышленница, используя служебное положение, похитила из сейфа денежные средства организации и скрылась...
Полицейские ОМВД России по Войковскому району задержали 43-летнюю приезжую по подозрению в хищении денежных средств.
В территориальный отдел полиции обратилась представитель одной из стоматологических клиник. По словам заявительницы, в ходе проведенной инвентаризации в компании была выявлена недостача денежных средств в размере 900 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась бывшая работница клиники. Как было установлено, злоумышленница, используя служебное положение, похитила из сейфа денежные средства организации и скрылась.
В настоящее время часть похищенного изъята.
Следствием ОМВД России по Войковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по САО
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