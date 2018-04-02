Злоумышленница, используя служебное положение, похитила из сейфа денежные средства организации и скрылась...

Полицейские ОМВД России по Войковскому району задержали 43-летнюю приезжую по подозрению в хищении денежных средств.В территориальный отдел полиции обратилась представитель одной из стоматологических клиник. По словам заявительницы, в ходе проведенной инвентаризации в компании была выявлена недостача денежных средств в размере 900 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась бывшая работница клиники. Как было установлено, злоумышленница, используя служебное положение, похитила из сейфа денежные средства организации и скрылась.В настоящее время часть похищенного изъята.Следствием ОМВД России по Войковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29