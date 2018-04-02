Полицейские подозревают в убийстве супруга

В Вязниках убили молодую маму и её годовалую дочь.Трагедия произошла в ночь с 31 марта на 1 апреля. Около двух ночи в полицию поступила информация о самоубийстве 27-летнего мужчины. При выяснении обстоятельств смерти правоохранители узнали, что молодой человек мог навредить своим близким.Они отправились в общежитие, где у семьи была комната. Там они нашли тела 31-летней женщины и годовалой девочки с множественными ножевыми ранениями. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. На месте происшествия работают эксперты.