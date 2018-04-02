В ЮАР на 82-м году жизни скончалась супруга бывшего президента республики Нельсона Манделы Винни. По словам семьи, на выходных женщину доставили в больницу в Йоханнесбурге. По данным Интерфакса, женщина умерла после продолжительной болезни.

В ЮАР на 82-м году жизни скончалась супруга бывшего президента республики Нельсона Манделы Винни. По словам семьи, на выходных женщину доставили в больницу в Йоханнесбурге. По данным "Интерфакса", женщина умерла после продолжительной болезни.Как отмечает телеканал "Россия 24", Винни Мандела активно занималась политикой, занимала государственные посты и возглавляла лигу Африканского национального конгресса женщин. Как и ее бывший муж, была ярой противницей апартеида.За Нельсона Манделу Винни вышла замуж в 58-м году. В 96-м пара разошлась — уже после того, как южноафриканский лидер выиграл первые президентские выборы в ЮАР.Сам Нельсон Мандела умер в 2013 году в возрасте 95 лет.