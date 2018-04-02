Злоумышленники изготовили поддельные документы, необходимые для переоформления с последующей перепродажей жилой площади и предоставили их в организацию, оказывающую госуслуги...

Оперативники УВД по ЮАО задержали двух жителей Московской области по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.В полицию Южного округа обратился житель столицы. По его словам, неизвестные пытаются переоформить и продать его квартиру стоимостью свыше 8 млн рублей.В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 30-летний и 36-летний жители Московской области.Было установлено, что злоумышленники изготовили поддельные документы, необходимые для переоформления с последующей перепродажей жилой площади и предоставили их в организацию, оказывающую госуслуги населению.По данному факту следственной частью УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22