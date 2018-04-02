Популярная британская телеведущая Дженни Фалконер раскрыла миру свой секрет. Оказывается, все это время она страдала редким заболеванием.

Популярная британская телеведущая Дженни Фалконер раскрыла миру свой секрет. Оказывается, все это время она страдала редким заболеванием.По словам Фалконер в Instagram, у нее нарушена циркуляция крови. "Это моя рука во всей своей красе", – подписала девушка фотографию кисти, где видно, что один палец намного бледнее остальных. Судя по хэштегам в описании, женщина столкнулась с синдромом Рейно, передает The Sun. Это редкое заболевание поражает пальцы рук и ног, вызывая чувство онемения и похолодания при холодной температуре или стрессе. Таким образом, мелкие артерии сужаются, и кровь не поступает в пораженные участки тела.Подписчики Фалконер в Instagram поддержали телеведущую. "Именно так выглядят руки моей мамы, ей тоже всегда очень больно", – написал один из пользователей сети. "Я тоже страдаю от этого заболевания. Я чувствую твою боль", – добавил другой столкнувшийся с аналогичной проблемой человек.Ранее телеведущая уже рассказывала о недуге в своих интервью. Так, в 2014 году она заявила, что страдает от болезни Рейно с 17 лет. По словам Фалконер, иногда боль бывает настолько сильной, что "на глаза наворачиваются слезы". "С тех пор, как недуг только начал проявляться, мое состояние ухудшилось. Приступы боли могут продолжаться до 30 минут. Это ощущение похоже на то, как если ткнуть в себя булавкой или иглой. Ужасное жгучее ощущение", – жаловалась женщина.Зачастую болезнь Рейно не имеет никакой известной причины. Синдром, как правило, является симптомом другого заболевания, такого как волчанка, склеродермия или атеросклероз. Болезнь также может быть вызвана приемом некоторых лекарств, использованием вибрирующих электроинструментов в течение нескольких лет, курением, или обморожением. Есть вещи, которые могут спровоцировать приступы Рейно. Наиболее распространенный вариант – воздействие низких температур. Для тела в холод является нормальным сузить мелкие кровеносные сосуды, ведущие к коже и расширить кровеносные сосуды внутренних частей тела, что позволяет держать тело в тепле. Однако при синдроме Рейно тело ограничивает приток крови к коже более, чем это необходимо.