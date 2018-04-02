Иранские власти заблокируют Telegram и заменят его своим мессенджером. А Tesla продолжает оправдываться за смертельное ДТП, произошедшее на прошлой неделе. Подробности – в программе Вести.net.

Иранские власти заблокируют Telegram и заменят его своим мессенджером. Если это случится компания Павла Дурова потеряет пятую часть своей аудитории, около 40 млн человек. О возможной блокировке заявил глава комиссии по нацбезопасности Ирана Алаэддин Боруджерди. В частности он заявил, что решение принято на самом высоком уровне и скорей всего вступит в силу 20 апреля. Именно тогда в стране начнет работу местное приложение Soroush.Боруджерди объяснил такой ход тем, что через Telegram координировались оппозиционные протесты в том числе в конце декабря прошлого года, когда в Иране погибли более 20 человек. Тогда власти уже блокировали мессенджер, однако потом отменили запрет. После этого Павел Дуров пообещал активнее бороться с каналами, которые призывают к насилию. Но судя по всему в Иране считают такую меру недостаточной.Tesla предприняла очередную попытку оправдаться и заявила, что в смертельной аварии, которая произошла на прошлой неделе нет ее вины, точнее вины автомобиля. И по сути возложила всю ответственность на технического водителя. Подробности – в программе 33Live.Runet.