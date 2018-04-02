Праздничный концерт пройдет 31 мая на столичной
площадке Известия Холл. Владимир Кузьмин
отметит свой День рождения большим сольным концертом. Его простые и мелодичные песни затронут
каждого слушателя, а умение донести душевные переживания искренне, без
малейшего стеснения, очаровывает раз и навсегда.
Праздничный концерт пройдет 31 мая на столичной
площадке Известия Холл. Владимир Кузьмин
отметит свой День рождения . Его простые и мелодичные песни затронут
каждого слушателя, а умение донести душевные переживания искренне, без
малейшего стеснения, очаровывает раз и навсегда.
В 6 лет он написал первую песню,
в 6 классе организовал свою первую рок-группу, которая несколько лет успешно
повышала музыкально-образовательный уровень сверстников на школьных вечерах
вплоть до выпускного. Спустя пятьдесят с лишним лет Народный артист России, неоднократный
победитель в номинациях "Песня года", "Золотой граммофон", споет нам свои
лучшие песни.
Его многогранная деятельность в роли композитора, поэта, певца,
мультиинструменталиста за сорок лет на профессиональной сцене позволила успешно
выпустить несколько десятков альбомов и обрести
множество преданных поклонников. Каждая работа Владимира Кузьмина неповторима и
уникальна – в чем-то автобиографическое произведение, посвященное истории
любви, друзьям, семье и личным переживаниям: "Пять минут от дома
твоего", "Я не Казанова", "Сибирские морозы",
"Симона", "17 лет", "Тоска", "Лед слезы
льет", "Еще вчера", "Голос", "Эй, красотка!
" и еще много хитов.
31 мая 2018 года, 20:00
Концертный зал "Известия Холл"
12+